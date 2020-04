Coronavirus, ancora decessi nelle strutture ospedaliere savonesi: altri 5 morti

Regione. Nella giornata di ieri il bilancio della Regione Liguria e di Alisa, validato dal ministero della Salute, ha visto 31 morti per Covid-19 o per concause legate a esso in tutta la Liguria arrivando al numero complessivo di 519 persone da inizio emergenza (lo stesso numero di persone guarite). Oggi nuove notizie di decessi arrivano dalle asl e dagli ospedali che si stanno occupando di fare fronte ai contagi da Coronavirus.

La Direzione Medica del Presidio di Levante – ASL 2 segnala in totale 3 decessi: una donna di 95 anni della Provincia di Savona; un uomo di 84 anni della Provincia di Savona e un uomo di 70 anni della Provincia di Savona. La Direzione Medica del Presidio di Ponente – ASL 2 segnala in totale 2 decessi: un uomo di 80 anni della provincia di Savona e un uomo di 75 anni della provincia di Savona.

L’Asl1, invece, segnala 3 pazienti deceduti nelle ultime 24 ore, positivi al Covid-19: un uomo di 86 anni, della provincia di Imperia, deceduto oggi. Era ricoverato all’Ospedale di Imperia, con patologie pregresse associate; un uomo di 82 anni, della provincia di Imperia, deceduto oggi. Era ricoverato all’Ospedale di Imperia, con patologie pregresse associate e una donna di 88 anni, della provincia di Imperia, deceduta il 3 aprile. Era ricoverata all’Ospedale di Sanremo, con patologie pregresse associate.

La Direzione Sanitaria dell’Ospedale Policlinico San Martino segnala 5 decessi, anche per infezione da Covid-19: un paziente nato e residente a Genova di 99 anni, presso il Pronto Soccorso; un paziente nato e residente a Genova di 89 anni, presso il Pronto Soccorso; un paziente nato e residente a Genova di 90 anni, presso il padiglione Maragliano; un paziente nato e residente a Genova di 81 anni, presso il Pronto Soccorso; una paziente nata a Marsala e residente a Genova di 74 anni, presso il Pronto Soccorso.

La Direzione sanitaria e la Direzione medica del Presidio ospedaliero di Asl 4 segnalano decesso di una paziente anche COVID-19 positivo (avvenuti tra le ore 14 del 03 aprile e le ore 14 di oggi, 4 aprile), si tratta di una donna di anni 76, ricoverata presso reparto Rianimazione dell’Ospedale di Sestri Levante, nata ad Aragona e residente nel comune di Chiavari deceduta il 03/04/2020.

La Direzione Sanitaria dell’E.O. Ospedali Galliera segnala 4 decessi (Covid-19 è stato ritenuto concausa del decesso): donna, 76 anni, di Genova, decesso avvenuto alle ore 14.15 del 3 aprile, ricoverata presso S.C. Malattie Infettive, con comorbidità; donna, 96 anni, di Genova, decesso avvenuto alle ore 14.30 del 3 aprile, ricoverata presso S.C. Malattie Infettive, con comorbidità; donna, 89 anni, di Campomorone, decesso avvenuto alle ore 15.30 del 3 aprile, ricoverata presso S.C. Malattie Infettive con comorbidità; uomo, 62 anni, di Genova, decesso avvenuto alle ore 10.30 del 4 aprile, ricoverato presso S.C. Rianimazione, con comorbidità.

La Direzione sanitaria e la Direzione medica del presidio ospedaliero di Asl 5 segnalano 1 decesso, avvenuto tra le 14 del 3 aprile e le 14 di oggi, sabato 4 aprile, si tratta di: un uomo di anni 79, ricoverato in Pneumologia (ospedale San Bartolomeo Sarzana), residente nel comune di Luni (SP) e deceduto il 04/04/2020.