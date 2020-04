Coronavirus, anche a Laigueglia scatta l’ordinanza con l’obbligo di indossare le mascherine

Laigueglia. Così come in altri Comuni della Provincia di Savona, e non solo, anche a Laigueglia scatta l’ordinanza che obbliga a indossare mascherine nei luoghi pubblici.

Stando al documento firmato dal primo cittadino Roberto Sasso Del Verme, a partire da domani (mercoledì 15 aprile) l’utilizzo sarà obbligatorio “ogni qualvolta si acceda a agli esercizi commerciali, uffici pubblici e postali o banche o in altro luogo chiuso”

“Le mascherine andranno indossate anche mentre si attende in coda il proprio turno all’esterno delle attività, rispettando anche la prescritta distanza di sicurezza interpersonale”, ha spiegato il sindaco.