Coronavirus, anche a Boissano scatta l’obbligo di indossare le mascherine

Boissano. Anche a Boissano, così come già accaduto in numerosi altri Comuni del savonese, scatta l’obbligo di indossare le mascherine per via dell’emergenza Coronavirus.

L’ordinanza è attiva a partire da oggi (22 aprile) e dispone l’utilizzo obbligatorio della mascherina protettiva in tutti gli spazi aperti o chiusi, pubblici o privati.

“Fermo restando il rispetto del mantenimento delle misure di distanziamento sociale, – si legge nel documento, – l’obbligo non riguarda i bambini di età inferiore ai 6 anni e le persone che non tollerino l’utilizzo della mascherina a causa di particolari condizioni psicofisiche attestate con certificato”.