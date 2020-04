Coronavirus, altri cinque decessi nel savonese nelle ultime 24 ore

Provincia. Altra giornata nera per la Liguria in relazione all’emergenza Coronavirus e ai decessi. In particolare per la Provincia di Savona dove, nelle ultime 24 ore, sono state 5 le persone decedute.

La direzione medica del Presidio di Levante (ospedale San Paolo di Savona) di ASL 2 segnala in totale 3 decessi: una donna di 89 anni; una donna di 87 anni e un uomo di 82 anni. La Direzione Medica del Presidio di Ponente (ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga) di ASL 2 segnala in totale 2 decessi: una donna di 75 anni e una donna di 87 anni, tutti della provincia di Savona.

La Direzione Sanitaria dell’E.O. Ospedali Galliera, invece, comunica 1 decesso: si tratta di una donna di 93 anni di Genova. Il decesso è avvenuto alle ore 21.30 del 8 aprile. La donna era ricoverata presso S.C. Malattie Infettive, con comorbidità. Il Covid-19 è stato ritenuto concausa del decesso.

La direzione di ASL1 segnala 4 decessi nelle ultime 24 ore, positivi al Covid-19: un uomo di 76 anni, della provincia di Imperia, deceduto oggi all’Ospedale di Sanremo con patologie pregresse associate; una donna di 85 anni, della provincia di Imperia, deceduta oggi all’Ospedale di Sanremo, con patologie pregresse associate; un uomo di 76 anni, della provincia di Imperia, deceduto l’8 aprile all’Ospedale di Sanremo, con patologie pregresse associate; una donna di 88 anni, della provincia di Imperia, deceduta l’8 aprile all’Ospedale di Imperia, con patologie pregresse associate;

Si segnala inoltre un paziente deceduto il 7 aprile, non indicato nella nota precedente: un uomo di 85 anni, della provincia di Imperia, deceduto il 7 aprile all’Ospedale di Imperia con patologie pregresse associate.

La Direzione Medica dell’Ospedale Villa Scassi segnala 4 decessi (Covid 19 è stato ritenuto concausa): uomo di 67 anni, ricoverato il 25/3/2020, deceduto l’8/4/2020 nel reparto di Rianimazione; uomo di 78 anni, con comorbidità, ricoverato il 26/3/2020, deceduto il 9/4/2020 nel reparto di Medicina; uomo di 78 anni, con comorbidità, ricoverato l’8/4/2020, deceduto il 9/4/2020 nel reparto di PS/obi; donna di 95 anni, con comorbidità, ricoverata il 5/4/2020, deceduta il 9/4/2020 nel reparto di Degenza Breve

La Direzione sanitaria e la Direzione medica del Presidio ospedaliero di Asl 5 segnalano che, tra le 14 dell’8 aprile e le 14 di oggi, 9 aprile, non si sono registrati decessi di pazienti COVID-19 positivi. Oggi, 9 aprile, è pervenuto il risultato positivo di un tampone eseguito su una donna di anni 82, ricoverata in Pneumologia (ospedale San Bartolomeo Sarzana), residente nel comune di Sarzana (SP) e deceduta il 07/04/2020.

La direzione sanitaria dell’ospedale San Martino di Genova segnala 5 decessi nelle ultime 24 ore, anche per infezione da Covid-19: di un paziente e residente a Genova di 85 anni, presso il 1° piano del Pronto Soccorso; di un paziente nato e residente a Genova di 83 anni, presso il 1° piano del Pronto Soccorso; di un paziente nato a Bologna e residente a Genova di 82 anni, presso il 1° piano del Pronto Soccorso; di un paziente nato a Genova e residente a Bargagli di 81 anni, presso il 1° piano del Pronto Soccorso; di un paziente nato e residente a Genova di 72 anni, presso l’Osservazione Breve Intensiva del Pronto Soccorso.

Sempre al San Martino di Genova, ad ora sono 39 i ricoverati in Malattie Infettive, 40 nelle 3 rianimazioni del Policlinico + 6 pazienti in sub intensiva, 27 al Padiglione 10, 77 al Padiglione 12, 33 al 5° piano della palazzina laboratori, 40 quelli gestiti al 1° piano del Pronto Soccorso, 47 al Maragliano. E’ stato attivato il servizio di drive-through interno dalla Medicina del Lavoro diretta dal dottor Francesco Copello (a disposizione per approfondimenti): tra il padiglione 7 e il padiglione 8 i dipendenti del San Martino richiedenti, dopo approfondimenti del caso da parte del team di Copello, possono sottoporsi a tampone a bordo del loro mezzo. Medicina del lavoro informa che ad oggi sono risultati positivi ad analisi (e di conseguenza fermati) 73 professionisti della struttura su 553 tamponati.

