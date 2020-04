Coronavirus, altri 4 decessi per infezione da Covid-19 nel savonese

Savona. Sono quattro i savonesi deceduti nelle ultime 24 ore anche a causa del Covid-19: si tratta di anziani che erano ricoverati negli ospedali savonesi. Lo ha reso la Asl 2 savonese nel suo bollettino quotidiano che registra l’andamento dell’emergenza sanitaria nelle ultime 24 ore.

La direzione medica dell’ospedale San Paolo di Savona segnala 3 decessi: un uomo di 88 anni, una donna di 85 anni e un altro uomo di 82 anni, tutti residenti nella provincia di Savona.

La direzione medica dell’ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga segnala un solo decesso: si tratta di una donna di 81 anni, sempre residente nel savonese.

L’Asl1 segnala il decesso di un paziente Covid-19: si tratta di una donna di 73 anni, della provincia di Imperia, deceduta oggi all’ospedale di Sanremo, con patologie pregresse associate.

La direzione sanitaria e la direzione medica del presidio ospedaliero di Asl4 segnalano il decesso di due pazienti anche Covid-19 positivo. Si tratta di: un uomo di 64 anni, nato e residente a Lavagna, deceduto il 20 aprile presso il reparto Covid dell’ospedale di Sestri Levante; un uomo di 80anni, nato e residente a Chiavari, deceduto il 20 aprile presso il reparto di medicina di Sestri Levante.

La direzione sanitaria e la direzione medica del presidio ospedaliero di Asl5 segnalano il decesso dii tre decessi di pazienti Covid-19 positivi. Sono: una donna di 57 anni, residente nel comune di La Spezia, ricoverata in rianimazione all’ospedale Sant’Andrea di La Spezia e deceduta il 19 aprile; un uomo di 83 anni residente nel comune di Sarzana (SP), ricoverato in geriatria all’ospedale San Bartolomeo di Sarzana e deceduto il 20 aprile; un uomo di 68 anni residente nel comune di La Spezia, ricoverato in rianimazione all’ospedale Sant’Andrea di La Spezia e deceduto il 20 aprile.

La direzione sanitaria del San Martino di Genova segnala un decesso, anche per infezione da Covid-19: si tratta di una paziente di 84 anni nata e residente a Genova di 84 anni, ricoverata presso il reparto di malattie infettive.

La direzione sanitaria dell’ospedale Galliera segnala due decessi: un uomo di 86 anni di Genova, deceduto alle 10.05 del 19 aprile, presso il reparto di malattie infettive, con comorbidità; un uomo di 85 anni di Busalla, deceduto alle 13.27 del 19 aprile, presso la rianimazione, con comorbidità. Il Covid-19 è stato ritenuto concausa del decesso.

La direzione medica dell’ospedale Villa Scassi segnala cinque decessi: una donna di 80 anni, con comorbidità, deceduta il 19 aprile presso il reparto di unità di crisi Covid Dea; un uomo di 85 anni, con comorbidità, deceduto il 19 aprile nel reparto di Obi Covid; una donna di 89 anni, con comorbidità, deceduta il 19 aprile nel reparto di pronto soccorso/Obi; una donna di 81 anni, con comorbidità, deceduta il 20 aprile nel reparto di medicina; una donna di 86 anni, con comorbidità, deceduta il 20 aprile nel reparto Obi Covid.