Coronavirus, altri 4 decessi nel savonese nelle ultime 24 ore

Regione. Purtroppo anche oggi, nonostante la diminuzione nel numero dei contagi e dei ricoveri, la Liguria, e in particolare la provincia di Savona, devono fare i conti con numerosi decessi legati al Coronavirus.

Nello specifico della nostra Provincia, la Direzione Medica del Presidio di Levante – ASL 2 (ospedale San Paolo di Savona) segnala 3 decessi: donna di 86 anni della Provincia di Savona; uomo di 91 anni della Provincia di Savona; uomo di 86 anni della Provincia di Savona.

La Direzione Medica del Presidio di Ponente – ASL 2 (ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga) segnala 1 decesso: uomo di 88 anni della Provincia di Savona.

L’Asl1 segnala 4 pazienti deceduti nelle ultime 24 ore, positivi al Covid-19: una donna di 80 anni, della provincia di Imperia, deceduta oggi all’Ospedale di Imperia, con patologie pregresse associate; una donna di 82 anni, della provincia di Imperia, deceduta oggi all’Ospedale di Sanremo, con patologie pregresse associate; un uomo di 68 anni, della provincia di Imperia, deceduto oggi all’Ospedale di Sanremo, con patologie pregresse associate; un uomo di 78 anni, della provincia di Imperia, deceduto il 16 aprile all’Ospedale di Sanremo, con patologie pregresse associate.

La Direzione sanitaria e la Direzione medica del Presidio ospedaliero di Asl 5 segnalano che tra le ore 14 del 16 aprile e le ore 14 di oggi, 17 aprile si sono registrati 3 decessi di pazienti COVID-19 positivi, si tratta di: un uomo di anni 80, ricoverato in Malattie Infettive (ospedale Sant’Andrea la Spezia), residente nel comune di La Spezia e deceduto il 16/04/2020; un uomo di anni 83, ricoverato in Medicina (ospedale Sant’Andrea la Spezia), residente nel comune di La Spezia e deceduto il 16/04/2020; un uomo di anni 76, ricoverato in Medicina (ospedale Sant’Andrea la Spezia), residente nel comune di La Spezia e deceduto il 17/04/2020

La Direzione Sanitaria dell’E.O. Ospedali Galliera segnala 1 decesso (Covid-19 è stato ritenuto concausa): uomo, 73 anni, di Genova, decesso avvenuto alle ore 22.15 del 16 aprile, ricoverato presso S.C. Malattie Infettive, con comorbidità.

La Direzione Medica dell’Ospedale Villa Scassi segnala 1 decesso (Covid-19 è stato ritenuto concausa): donna di 83 anni, con comorbidità, deceduta il 17/4/2020 nel reparto di Degenza breve. Si segnala, inoltre, che è pervenuto in data odierna il risultato positivo di un tampone di un uomo di 97 anni con comorbidità, deceduto il 15/4/2020 nel reparto di PS/Obi.