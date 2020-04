Coronavirus, altri 21 morti: nel savonese calano i pazienti in terapia intensiva

Liguria. Sono 4.988 le persone positive al coronavirus in Liguria, 84 in più di ieri. Un dato frutto di 95 nuove positività, 21 decessi e 100 nuovi guariti con due test consecutivi negativi.

Il numero dei casi nel savonese è di 816.

I tamponi effettuati nella nostra regione sono in tutto 42.607 (1.582 più di ieri). Dei contagiati quelli ricoverati nelle strutture ospedaliere sono 831 di cui 82 in terapia intensiva.

Oltre la metà degli ospedalizzati si trova in provincia di Genova. Nel savonese sono 128, di cui 9 in terapia intensiva, con un calo di 1o persone, un dato significativo in relazione alla risposta di cura e terapia per i malati da Covid-19.

A domicilio (isolamento domiciliare) 2.667 (76 più di ieri) in Liguria. Clinicamente guariti (asintomatici positivi e domicilio) 1.490 (19 più di ieri).

Nella Asl 2 i soggetti in sorveglianza attiva sono 651. In Liguria sono complessivamente 1.847.