Altare. La signora Simona Ramberti, titolare di un’attività commerciale ad Altare, ha prodotto numerose mascherine di protezione e ne ha affidato la distribuzione, gratuita, ad alcuni negozi del paese.

Le mascherine in questione, in particolare, sono lavabili e dotate di tasca per inserire un tessuto filtro.

L’iniziativa è stata accolta con grande interessa dalla cittadinanza altarese, tanto che sono già terminate le prime due forniture. La commerciante, infatti, si sta organizzando per distribuire, a breve, un terzo lotto.

