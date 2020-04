Vado Ligure. Ieri, sabato 11 aprile, i volontari della Croce Rossa di Vado Ligure – insieme alla Protezione Civile – hanno organizzato un flash mob per le vie della città.

Un gesto simbolico, ma carico di significato: i volontari, infatti, oggi più che mai sono in prima linea per far fronte all’emergenza sanitaria causata dal coronavirus.

Un’iniziativa simile era stata organizzata sempre dalla Croce Rossa di Vado Ligure il 26 marzo scorso. In quell’occasione, alla presenza del primo cittadino Monica Giuliano, i volontari avevano sfilato per le vie del paese invitando i cittadini a rimanere in casa e ringraziandoli per i loro sacrifici.

