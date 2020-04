Coronavirus, a Millesimo si vieta di uscire senza la mascherina

Millesimo. Mascherine (o protezioni individuali come foulard da indossare su bocca e naso) obbligatorie a partire da oggi per tutti coloro che escono di casa e si recano in uffici, negozi, banche o quant’altro.

Il sindaco di Millesimo Aldo Picalli ha firmato un’ordinanza valida fino al 3 maggio (e prorogabile a data da destinarsi) che impone, per rispetto dei cittadini e degli operatori pubblici, privati, commerciali e non, di abbassare il rischio di contagio con il Covid-19. Chi non è dotato di mascherina può utilizzare protezioni “fai da te”, ma bisogna comunque indossarle.

Sempre nel documento emesso si invita a limitare l’attività sportiva all’aperto e, qualora non se ne potesse fare a meno, di non allontanarsi dalla zona di residenza, ossia restando nei pressi dell’abitazione. Si consiglia inoltre ad usufruire dei servizi di spesa a domicilio per evitare assembramenti nei negozi millesimesi.

TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SULL’EMERGENZA