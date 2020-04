Coronavirus, a Laigueglia nuovi interventi di sanificazione delle aree pubbliche

Laigueglia. Il Comune di Laigueglia nel fine settimana appena trascorso ha operato un altro intervento di lavaggio della strade, vicoli e passeggiata del territorio comunale, comprendente anche la sanificazione di panchine e isole ecologiche, mediante l’utilizzo di disinfettanti idonei e autorizzati, senza alcun rischio per persone e animali.

La sanificazione iniziata sabato 4 aprile è proseguita poi presso gli immobili comunali ed è ancora in corso svolgendosi in maniera puntuale e localizzata.

A supervisionare le varie fasi degli interventi sono stati gli uffici tecnici comunali che, dall’inizio dell’emergenza sanitaria causata dal coronavirus, non hanno mai abbassato la guardia monitorando il territorio, sia il centro storico che le strade periferiche e la passeggiata lungo mare, individuando le aree pubbliche soggette a maggior affollamento e quindi da sanificare puntualmente, compresi i manufatti quali ad esempio le panchine.

Dichiara il sindaco di Laigueglia: “Abbiamo messo in programma un piano di interventi per contenere al massimo i contagi che sta già dando i suoi frutti, senza voler abbassare la guardia in questa fase complessa e difficile di emergenza. Tutti gli uffici comunali per quanto di propria competenza sono impegnati nell’attuazione”.

“Ogni sforzo richiede comunque anche alla collaborazione della cittadinanza che ormai ha imparato a seguire le raccomandazioni delle istituzioni. Siamo fiduciosi di poter tornare quanto prima alla normalità ed ospitare senza alcun timore i nostri graditi e affezionati visitatori”.