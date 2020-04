Coronavirus, a fare il bagno e a prendere sole in spiaggia: giro di vite della polizia locale a Laigueglia

Laigueglia. Sono stati oltre 70 i controlli eseguiti nel weekend end appena trascorso dalla polizia locale di Laigueglia nell’ambito dell’emergenza Coronavirus.

Sono scattate numerose multe, comprese quelle verso soggetti intenti tranquillamente a fare il bagno al mare o a prendere il sole in spiaggia. Gli agenti si sono avvalsi anche del Targa System (lettore di targhe che solitamente serve per controllare assicurazioni e collaudi scaduti) ma ora utilizzato anche per la verifica di chi transita nel Borgo.

Inoltre, sono stati controllati anche gli esercizi commerciali per accertare il rispetto delle disposizioni, la provenienza degli acquirenti ed eventuali aumenti di prezzo non giustificati dei prodotti. E c’è stata una stretta decisa anche in tema di seconde case.

“A Laigueglia il litorale e il molo sono interdetti, così come i giardini pubblici, i cimiteri e la biblioteca, – ha dichiarato il sindaco Roberto Sasso Del Verme. – Perciò il messaggio è forte e chiaro nel prossimo ‘ponte’ Pasquale i controlli saranno rigidissimi: oltre ai vigili anche i carabinieri della stazione laiguegliese e tutte le forze dell’ordine saranno sul territorio”.

“Restate a casa per il bene di tutti così che questa quarantena finisca preso e si vinca la battaglia comune contro il diffondersi di questo virus. Col buonsenso presto si tornerà alla normalità e saremo più che felici di riaccogliervi nel nostro Borgo. Grazie di cuore a tutti e buona santa Pasqua”, ha concluso il primo cittadino.