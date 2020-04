Coronavirus, a Cairo bonus alimentare per i cittadini in difficoltà e rinvio pagamenti dei tributi locali

Cairo Montenotte. In base all’ordinanza del capo della protezione Civile del 29,03.2020, n. 658, l’amministrazione del comune di Cairo Montenotte mette a disposizione per i cittadini in difficoltà economiche bonus per generi alimentari presso i negozi eventualmente indicati dai cittadini medesimi o dai Servizi sociali.

Per accedere a tale modalità di servizio il capo famiglia deve: telefonare o inoltrare mail presso i servizi sociali con indicazione del nucleo famigliare ed autocertificazione della motivazione di richiesta, consapevoli della responsabilità in caso di controlli ai sensi di legge; i servizi provvederanno a richiamare l’interessato per indicazioni su eventuali negozi o supermercati di riferimento; il capo famiglia successivamente alle operazioni di cui ai punti precedenti, potrà recarsi presso il negozio/supermercato di riferimento munito di documento di identità per il riconoscimento; effettuare la spesa alimentare per un importo massimo di 50 euro settimanale; i servizi sociali provvederanno al pagamento della spesa alimentare ed ai controlli; qualora si tratti di famiglie mono componenti disabili o anziani i Servizi Sociali provvederanno alla eventuale consegna al domicilio per il tramite di associazioni di volontariato.

La giunta comunale martedì 31 marzo 2020 ha altresì approvato la delibera nr 41 con cui dispone che sono sospesi sino alla data del 30/06/2020 gli adempimenti fiscali e dei versamenti relativi ai tributi di stretta competenza comunale e precisamente: tassa pubblicità; diritti di affissione; canone occupazione suolo pubblico; le scadenze fiscali dell’IMU sono determinate da legge nazionale mentre la scadenza dei pagamenti TARI è oggetto di competenza del Consiglio Comunale da adottare in sede di approvazione delle tariffe per il cui adempimento vi è il rinvio al 30 giugno 2020; il rinvio alla data del 30/06/2020 dei pagamenti relativi alle tasse comunali già maturati e relativi ad annualità pregresse ivi comprese la TARI e l’IMU; la proroga al 30/06/2020 dei pagamenti stabiliti a seguito di provvedimento di rateizzazione; scaduto il termine del 30/06/2020, le rate sospese oggetto di proroga, devono essere corrisposte al Comune in unica soluzione entro il 31/07/2020.

