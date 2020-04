Coronavirus, a Borgio via alla consegna di oltre 4mila mascherine acquistate con fondi comunali

Borgio Verezzi. L’Amministrazione Comunale di Borgio Verezzi, a partire da domani (30 aprile), consegnerà alle famiglie residenti, in collaborazione con la Protezione civile AIB e con il volontariato locale, 4000 mascherine acquistate con risorse comunali.

Le mascherine, in quantità differenziata per ciascuna famiglia, saranno consegnate unitamente ad una lettera aperta (che riportiamo integralmente qui di seguito) sui fatti rilevanti accaduti da inizio anno: pandemia, casistica locale e azioni fatte, impegni previsti per la nuova fase, e principali iniziative programmate a sostegno della comunità.

“La lettera, – ha spiegato il primo cittadino Renato Dacquino, – vuole essere una sorta di ‘rapporto’ per dare un quadro completo della situazione ad oggi, con prospettive future e indicazioni sulle prossime tappe attese. Si evidenziano le azioni indispensabili, i principali progetti in corso e le singole responsabilità”.

“Molte sono le informazioni finalizzate a far crescere sempre più la consapevolezza della posta in gioco, anticipando dubbi e responsabilizzando ciascuno: l’obiettivo è quello di informare ogni persona, rendendola pienamente consapevole, motivata e pronta ad affrontare un periodo lungo e incerto”.

“Non esistono scorciatoie, solo con un impegno comune e condiviso possiamo guardare all’oggi e al domani con serenità”, ha concluso il primo cittadino di Borgio Verezzi.