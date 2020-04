Coronavirus: 29 nuovi decessi, aumenta ancora il numero di positivi ma ci sono 73 nuovi guariti

Liguria. Sono 4615 le persone positive al Coronavirus in Liguria, 11 in più rispetto alla giornata di ieri. Un aumento frutto di 113 nuovi casi, 29 decessi e 73 guarigioni.

Sono i dati che emergono dal bollettino emesso dalla Regione in base al flusso di Alisa e del ministero della Salute, dati che riportano anche come siano stati analizzati 1141 tamponi, per un totale di 29322 dall’inizio dell’emergenza.

Il bilancio dei morti sale a 895, con 29 nuovi decessi in un giorno. Scendono i ricoverati in ospedale, che sono in tutto 1006 (ieri erano 1002), di cui 105 in terapia intensiva, come ieri. Gli altri 2406 sono in cura a domicilio, 49 in più rispetto a ieri. Clinicamente guarite 1203 persone (56 in più), mentre i guariti con due test negativi consecutivi sono 789, 73 più di ieri.

Ospedalizzati:

Asl1 = 159 (15 Uti)

Asl2 = 155 (12 Uti)

Asl3 Villa Scassi = 153 (19 Uti)

Asl3 Gallino = 5

San Martino = 226 (31 Uti)

Galliera = 117 (5 Uti)

Evangelico = 52 (5 Uti)

Asl 3 Micone = 1

Asl 3 Colletta = 1

Gaslini = 2

Asl4 Sestri Levante = 52 (Uti 8)

Asl4 Lavagna = 2

Asl5 = 81 (Uti 10)

Positivi per provincia: totale 4615

IM = 873

SV = 610

GE = 2673

SP = 459

non assegnati = 0

Sorveglianze attive (contatti di positivi) = totale 2648

Asl1 = 435

Asl2 = 826

Asl3 = 569

Asl4 = 387

Asl5 = 431