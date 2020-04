Coronavirus, a Stella mascherine consegnate a casa dai volontari e buoni acquisto per i cittadini in difficoltà

Stella. Questo pomeriggio i membri della giunta comunale di Stella hanno avviato la preparazione delle 1500 mascherine che l’amministrazione ha acquistato nei giorni scorsi. Dispositivi in tessuto lavabile e riutilizzabili fino a 20 volte, conformi alle ultime norme emanate dal Governo. Ciascuna mascherina, confezionata singolarmente, è dotata di un involucro protettivo per incrementare gli standard di sicurezza.

La consegna alla popolazione avverrà a domicilio, su tutto il territorio comunale, a partire dalla giornata di domani, con l’ausilio delle squadre di Protezione Civile e Croce Rossa locali. Le mascherine saranno recapitate nella cassetta postale. Al momento, è prevista la consegna di una mascherina per ciascun nucleo familiare.

I servizi sociali del comune di Stella, inoltre, rendono noto di aver predisposto i primi buoni acquisto, per un totale di Euro 6700, su un totale dei Euro 16.700 a disposizione del Comune. Parte dei buoni sarà distribuita agli aventi diritto nella mattinata di domani. Chi vuole fare ancora domanda può scaricare i moduli dal sito web del comune e inviarli, compilati, all’Ufficio Protocollo via email; oppure presentandosi presso gli Uffici di Segretariato Sociale mercoledì 15 p.v. dalle ore 8,30 alle ore 12,30. Messa pasquale – Per la domenica di Pasqua è inoltre annunciata la trasmissione della Santa Messa in diretta Facebook, sulla pagina istituzionale del Comune, a partire dalle ore 9.30.

“L’amministrazione sta mettendo in campo tutte le risorse e le forze a disposizione per assistere i cittadini. Abbiamo acquistato 1500 mascherine, una per ciascun nucleo familiare: rappresentano una prima risposta per agevolare la quotidianità degli stellesi, nella speranza che a breve si possa tornare alla normalità –dichiara il Sindaco, Marina Lombardi -.Andrà tutto bene (celafaremo): non deve essere solo uno slogan. Noi lo stiamo traducendo in azioni concrete”.

