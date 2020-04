Contributi a fondo perduto per le imprese, Michelucci (Italia Viva): “Ma tante rischiano la chiusura”

Regione. “Ieri Regione Liguria ha annunciato lo stanziamento di 10 milioni di euro per le imprese che si devono adeguare alle nuove normative covid 19 che regolamenteranno la prossima fase2. Bene, buona iniziativa, ma mi permetto di sottolineare che tante imprese rischiano di non poterla iniziare la fase 2, rischiano la chiusura”. Lo afferma Juri Michelucci, capogruppo di Italia Viva in consiglio regionale.

“I fondi stanziati hanno una percentuale a fondo perduto, quindi prevedono un investimento da parte delle imprese. Inoltre sono, come dicevo, contributi finalizzati agli investimenti che un’impresa dovrà sostenere per adeguarsi alle nuove normative Cov19. Io penso che una quota di quello stanziamento, almeno la metà visto che le risorse ci sono, debba essere messa a disposizione al 100% a fondo perduto per liquidità, per agevolare le imprese su affitti, tasse, pagamenti vari, in sostanza per dare respiro a quelle attività produttive più colpite in questa fase emergenziale. Per questo ho già redatto una proposta di legge e un ordine del giorno che impegna la giunta in questa direzione”.

“L’auspicio è che ci sia collaborazione su questi temi senza cadere nella logica della propaganda politica degli annunci”, conclude.