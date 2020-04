Ceriale, furgone in fiamme nella notte in via Pineo

Ceriale. Un furgone è andato a fuoco questa notte a Ceriale in via Pineo, in un parcheggio all’incrocio con via Saluzzo.

L’episodio si è verificato intorno alle 3.20 del mattino. Ancora da chiarire le cause del rogo.

Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Albenga, che ha provveduto a spegnere le fiamme.

Si tratta del secondo mezzo andato a fuoco nella notte dopo il camion bruciato sulla A10 (qui la notizia).