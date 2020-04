Carcare “a misura di bambino” riceve il riconoscimento ufficiale di City for kids

Carcare. È ufficiale. Carcare è una delle città italiane “a misura di bambino” ad aver ottenuto il riconoscimento di “City for Kids“. Questo grazie alla vulcanica attività di Barbara Ricchebuono, presidentessa dell’associazione “Il Mosaico”, che anche in quarantena ha saputo coinvolgere i più piccoli in un progetto divertente.

CarcarTonEdition 2020 è un’avventura tra la creatività e il gioco iniziata da molti carcaresi in erba, con lo scopo di realizzare tante casette di cartone, simbolo del lockdown che, in tempi di coronavirus, ci ha obbligati a restare nelle nostre abitazioni al sicuro. Numerosi bambini hanno creato la loro dimora di fantasia, con l’obiettivo di esporla in una grande mostra quando sarà possibile.

Proprio dal Mosaico è partita a Carcare la campagna di sensibilizzazione #perchecisonoibambini, lanciata da City for kids, ed ora è arrivato il riconoscimento ufficiale, che viene assegnato ai Comuni ed alle Regioni virtuose in materia di attenzione, tutela e diritto all’infanzia.

Obiettivo principale di questo progetto è quello di indirizzare gli amministratori ad una maggiore cura e attenzione verso i bambini e le bambine del proprio territorio diventando promotori di specifiche attività formative, ludiche, culturali, sportive e laboratoriali.