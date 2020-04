Cairo, rinviato lo spettacolo di Federico Buffa

Cairo Montenotte. L’emergenza Coronavirus oltre ad aver costretto l’Asd Cairese 1919 a sospendere tutte le attività giovanili e non, ha causato il rinvio di tutte le sue manifestazioni teatrali con tematiche sportive che avrebbero arricchito il prestigioso 25° Torneo Internazionale Città di Cairo Montenotte 2020.

Infatti, dopo l’annullamento del convegno di Arrigo Sacchi del 3 maggio, anche lo spettacolo di Federico Buffa “Italia Mundial ’82” previsto al teatro Osvaldo Chebello per la serata dell’8 maggio è stato rinviato a data da destinarsi.

Nonostante tutto, la società, insieme all’entourage di Federico Buffa, sta già lavorando per la riprogrammazione dell’evento che verrà comunicata quanto prima.

“Le prenotazioni già in nostro possesso – commenta il direttore generale Franz Laoretti – saranno valide anche per le prossime date senza il bisogno di effettuare il cambio. Siamo veramente dispiaciuti di aver dovuto sospendere tutte le iniziative che faticosamente abbiamo organizzato nel corso dell’anno, lavoreremo doppiamente per poter garantire, appena la situazione sanitaria lo permetterà, lo svolgimento degli eventi programmati”.

L’Asd Cairese 1919 ringrazia Federico Buffa e il suo staff per la professionalità e disponibilità dimostrata, l’amministrazione comunale per il patrocinio, la compagnia teatrale Uno sguardo dal palcoscenico per la preziosa collaborazione e un ringraziamento caloroso lo rivolge a Diego Berretta, determinato organizzatore che ha trasformato una sua ambiziosa idea in realtà.