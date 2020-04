Buoni spesa, il 7 aprile ultimo giorno per poter presentare domanda per i buoni spesa

Albenga. Il Comune di Albenga informa che domani sarà l’ultimo giorno disponibile per la presentazione delle autocertificazioni per la richiesta dei buoni spesa.

I cittadini potranno presentare l’autodichiarazione (scaricabile al seguente link) per mail all’indirizzo protocollo@pec.comune.albenga.sv.it o recandosi, in orario d’ufficio, presso l’ufficio protocollo sito al piano terra del palazzo comunale in piazza San Michele.

Si raccomanda, a tutti coloro che ne hanno la possibilità di utilizzare lo strumento informatico ed inoltrare la richiesta via mail onde evitare il più possibile code ed attese.

Il Comune, come avvenuto anche in altre città, ha ricevuto un gran numero di richieste, per questo è necessario sospendere il ricevimento delle domande. Gli uffici effettueranno una prima valutazione e valuteranno la possibilità di continuare o meno l’erogazione dei buoni spesa, sulla base della disponibilità economica ancora presente (ricordiamo che per i buoni spesa il Comune ha ricevuto 163mila euro).

Si comunica che dato l’elevato numero delle richieste pervenute potrebbero esserci dei ritardi nei tempi di risposta alle domande.