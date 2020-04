Buoni pasto per il servizio mensa Vigili del Fuoco del porto di Savona, i sindacati si dissociano dalla Usb

Savona. “Il sindacato USB, Unione Sindacale di Base, non è ‘Il sindacato dei Vigili del Fuoco’ come da loro affermato, ma un sindacato dei Vigili del Fuoco con una rappresentatività nazionale di circa il 5% del personale, quindi tale sindacato quando esprime un opinione in merito a delle tematiche, lo fa a nome proprio e dei suoi iscritti e non a nome di tutti i Vigili del Fuoco”. E’ la precisazione che arriva dalle sigle sindacali FNS CISL, CONAPO, UIL PA, FP CGIL e CONFSAL del Comando Provinciale VVF di Savona dopo il comunicato stampa diramato alcuni giorni fa dalla Unione Sindacale di Base dei vigili del fuoco di Savona in merito ai buoni pasto per chi opera nel distaccamento del porto.

“Il comandante provinciale Emanuele Gissi non ha chiuso la mensa del distaccamento nautico” spiegano gli altri sindacati, rappresentati da Gabriele Priano (Fns Cisl Vvf Savona), Marco Croce (Conapo Savona), Danilo Colombo (Uilpa Vvf Savona), Vincenzo Barlocco (Fp Cgil Vvf Savona) e Francesco Burgio Sardella (Confsal Savona). “La richiesta di sostituire il servizio mensa con i buoni pasto è arrivata dal personale in servizio presso il distaccamento, con un’adesione della totalità del personale meno uno che si è astenuto. A seguito di ciò sono stati presi accordi con la ditta appaltatrice del servizio mensa che ha acconsentito a tramutare l’erogazione del servizio in buoni pasto. Vista la situazione il Comandante ha accolto e assecondato la richiesta del personale”.

“L’azione legale intrapresa dalla sigla USB nei confronti del comandante è avvenuta su loro personale iniziativa – precisano poi – senza condivisione da parte delle altre sigle sindacali, contro il volere, gli interessi ed all’insaputa del personale del distaccamento, tra i quali sono presenti anche loro iscritti. Il personale del distaccamento nautico risulta, a dir poco, contrariato verso questa iniziativa”.