Borgio Verezzi. Come il protagonista del celebre romanzo di Italo Calvino anche la compagnia del Barone Rampante resta lontano da tutto ma non perde i legami con gli altri, coltiviamo i rapporti umani anche da casa. Ecco nata dunque l’iniziativa delle videolezioni online di drammaturgia in attesa di ritrovarsi tutti sul palcoscenico. Si comincia con uno studio su Amleto a cura di Carlo Orlando ed Eva Cambiale del Teatro Stabile di Genova – Associazione Narramondo.

“Questo mese avremmo dovuto iniziare il nostro laboratorio su Shakespeare e ‘Amleto’ ma purtroppo incontrarsi di persona non è possibile – spiegano Orlando e Cambiale, rivolgendosi ai ragazzi del Barone Rampante – Come ha scritto un grande poeta: ‘Una voce imperiosa, senza parole, ci comanda di stare a casa senza abbracci né baci, come bimbi, come l’hanno fatta grossa ma non sanno cosa’”.

“Noi rispettiamo questo comandamento con fede e disciplina, come il teatro ci insegna a fare e, anche se difficile, con gioco – concludono – Nel frattempo studiamo ‘Amleto’, condividiamo compiti e riflessioni attraverso le videolezioni che ci fanno sentire un po’ più vicini. Il grande poeta di cui sopra ha anche scritto: ‘C’è dell’oro io credo in questo tempo’. Lo crediamo anche noi ma l’oro va cercato”.