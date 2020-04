Borgio, al Barone Rampante un nuovo corso online di Scrittura creativa e drammaturgia

Borgio Verezzi. Partirà online dalla prossima settimana al Barone Rampante un seminario di Scrittura creativa e drammaturgia diretto dal drammaturgo, attore e regista Carlo Orlando. Consigliato in particolare ai docenti di Lettere, in quanto riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione come corso di formazione acquistabile con la Carta del Docente, è tuttavia aperto a tutti gli appassionati della scrittura.

Allo studio teorico dei modelli classici della narrazione e della struttura archetipica dei racconti si affiancherà un lavoro pratico di scrittura singola e di gruppo: “Leggeremo e confronteremo le opere dei nostri scrittori preferiti e impareremo a rubare, copiare e trarre ispirazione dalle loro opere”, spiegano i promotori. Ai partecipanti saranno proposti gli esercizi e i giochi lessicali formalizzati da Gianni Rodari ne “La grammatica della fantasia” e altri esercizi compostivi ispirati al lavoro dei grandi scrittori e poeti.

“Guidati dai consigli di R. M. Rilke e attraverso la pratica di esercizi formalizzati dai grandi narratori impareremo a volgere la nostra attenzione dentro di noi, alle immagini dei nostri sogni e agli oggetti dei nostri ricordi, esplorando le profondità da cui può scaturire una narrazione autentica e non autoreferenziale – precisa gli organizzatori – Parallelamente ci si occuperà della scrittura drammatizzata: analizzeremo le strutture delle scene, la composizione del dialogo e la struttura narrativa di sceneggiature cinematografiche”.

Infine saranno approfondite le tecniche del linguaggio specifico della narrazione, gestito il lavoro di scrittura collettivo e svolti esercizi e pratiche di studio e approfondimento sull’arte della scrittura.

Il seminario sarà strutturato in quattro incontri di due ore ciascuno in un giorno settimanale da concordarsi dalle ore 17 alle ore 19. Data la straordinarietà della situazione attuale e il forte desiderio di tenere viva questa iniziativa anche online il costo del corso per i soci in regola con l’iscrizione sarà di 50 €, per i nuovi associati invece 60 €. È prevista la possibilità di pagare tramite bonifico bancario, PayPal o con la Carta del Docente.

Formatosi alla scuola di recitazione del Teatro Stabile di Genova, Carlo Orlando è impegnato come sceneggiatore su alcuni progetti per la Fandango. Insegna Recitazione e Analisi del testo alla Scuola Holden di Torino. Lavora come drammaturgo, attore e regista assistente con Filippo Dini al Teatro Due di Parma e al Teatro Nazionale di Torino. Dirige e interpreta gli spettacoli Narramondo. È direttore artistico della compagnia Ratatok Teatro ed è stato consulente alla direzione artistica di Altrove – Teatro della Maddalena di Genova.