Borghetto, un quadro ed alcune mascherine in dono ai carabinieri: “Grazie per quello che state facendo”

Borghetto Santo Spirito. Nella mattinata di ieri una signora, Barbara Battaglini, si è presentata presso la caserma di Borghetto Santo Spirito donando ai Carabinieri un quadro, da lei realizzato, ed alcune mascherine protettive, come segno di riconoscenza per l’operato dei militari in questo periodo cosi difficile.

Sul retro dell’opera ha lasciato una sua lettera con la quale ringrazia tutti “Per quello che state facendo”, definendo i militari “angeli ed eroi”.

“Il gesto è stato particolarmente apprezzato da tutti i militari dell’intera provincia ma per noi rappresenta un gesto verso l’Arma tutta. Una dimostrazione d’affetto questa che incoraggia tutti noi a proseguire sulla strada intrapresa rivolta ad aiutare chiunque abbia bisogno specie in questi mesi così duri per tutti” dicono dalla caserma di Borghetto.

“Ed è proprio questo – proseguono – uno dei compiti principali che, sempre più spesso, l’Arma sta svolgendo. Esistono interventi ad alto rischio contro la criminalità, le grandi emergenze come quella che tutti stiamo affrontando queste settimane, operazioni lungo le strade con i relativi imprevisti, ma anche situazioni in cui l’impegno di un carabiniere si deve esprimere con gesti come la comprensione e il sostegno ad una persona fragile, magari alla ricerca soltanto di un po’ di compagnia”.