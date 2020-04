Borghetto Santo Spirito, la Protezione Civile ringrazia le persone che producono le mascherine per la cittadinanza

Borghetto Santo Spirito. “La Protezione Civile di Borghetto Santo Spirito rivolge un sentito ringraziamento a tutti coloro che, per far fronte all’emergenza COVID-19, stanno realizzando mascherine protettive ‘fatte in casa’ per la nostra cittadinanza”. Ad affermarlo, in una nota, è l’assessore Celeste Lo Presti.

“Si ringraziano Carolina Bongiorni, Patrizia Bove, Melissa Canepa, Emanuela Costa, Enza Garofalo, Annamaria Garofalo, Anna Garofalo, Ori Rota, Simona Esposito, Giovanna Sitari, Anna Sitari e Paola Tropea Marconcini – afferma Lo Presti dall’amministrazione -. Un Grazie anche a Sonilda Cani, Manuela Bonfante, Rosetta Pace, Anna Madonna in Angelucci, Agostino Venticinque, Buttiglioni Barbara, l’Impresa di Pulizia “Azzurra” e tutte le altre persone.

“Gesti come questi, da parte della nostra comunità, gratificano e incoraggiano i nostri Volontari a proseguire al meglio verso la loro missione” conclude.

TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SULL’EMERGENZA