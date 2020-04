Borghetto, la fondazione Famiglia Sezzella dona 15 pulsoximetri all’Asl2

Borghetto Santo Spirito. La fondazione Famiglia Sezzella onlus considerato il persistente stato di emergenza sanitaria da Covid-19 ha deciso di realizzare una donazione all’Asl2 savonese.

In particolare, la fondazione ha offerto 15 pulsoximetri da utilizzare presso le strutture territoriali del ponente ligure savonese – in via prioritaria per le persone affette da malattie neoplastiche – al fine di monitorare lo stato di ossigenazione di pazienti sintomatici per sospetto contagio da coronavirus.

La donazione è avvenuta in seguito alla reale carenza di presidi diagnostici, necessari per consentire una risposta adeguata da parte dei servizi territoriali.