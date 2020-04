Borghetto in lutto per la scomparsa di Antonio De Vita, milite della Croce Bianca

Borghetto Santo Spirito. La comunità di Borghetto Santo Spirito piante la scomparsa di Antonio De Vita, da anni impegnato nel volontariato come milite della croce bianca di Borghetto Santo Spirito e della croce rosa di Celle Ligure.

De Vita aveva 50 anni e lavorava presso il Comune di Celle Ligure.

I suoi colleghi di Borghetto ne ricordano le grandi qualità umane ed il carattere giocoso ed amante degli scherzi.

Oggi tutti i volontari vogliono dedicargli pensiero speciale: “Non ci sono parole per poter descrivere il dolore e la tristezza che ha colpito tutti i militi e le militesse. Siamo vicini ai suoi famigliari in questo momento tragico. Ciao Antonio, ti accoglieranno gli altri nostri militi che ti hanno preceduto”.

Si unisce al dolore anche il sindaco di Borghetto, Giancarlo Canepa: “L’amministrazione comunale si unisce al dolore dei familiari per la perdita del caro Antonio De Vita. La scomparsa di Antonio mi riempie il cuore di dolore. Perdere in questo modo un uomo di grandissima umanità, una persona umile ma profonda, sensibile e allegra con tutti è davvero straziante. Nella mattinata dell’8 di marzo mi aveva telefonato per farmi sapere che lo avevano messo sotto ossigeno. Poi non sono più riuscito a sentirlo. Lascerà un grandissimo vuoto in tutti noi”.