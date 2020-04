Borghetto, il Forum Culturale dona 100 mascherine alla Croce Bianca: “Grazie per il vostro splendido lavoro”

Borghetto Santo Spirito. Lo scorso 2 aprile il Forum Culturale di Borghetto ha donato alla croce bianca locale 100 mascherine chirurgiche certificate dal ministero della salute. Un piccolo ma concreto gesto per ringraziare i volontari del loro “splendido lavoro in questo momento così difficile”.

“Molti di noi si sentono impotenti di fronte a questa battaglia, contro un nemico invisibile che si insinua e miete molte vittime ignare del pericolo – notano i membri dell’associazione nella lettera che accompagna il dono – La decisione [di donare le mascherine] è nata dopo aver appreso la difficoltà nel reperire una materia primaria per la difesa personale di ogni singolo volontario, e l’incontro con un milite il quale non aveva questo dispositivo di sicurezza adeguato, mentre stava svolgendo il servizio a domicilio, ci ha fatto capire la gravità in cui siete ‘obbligati’ a prestare aiuto alla nostra amata Borghetto”.

“Consci del fatto che non tutte le mascherine fai da te sono omologate e sufficientemente protettive per l’utilizzo che i volontari svolgono ci siamo attivati alla ricerca di un fornitore che potesse essere certificato. Così con i fondi dell’associazione, che normalmente vengono utilizzati per le manifestazioni, le ricerche e le pubblicazioni inerenti alla storia del paese, i ricavati dei quali derivano dal lavoro incessante dei soci per le attività che svolgiamo sul territorio a favore della cultura e dell’aggregazione del nostro paese, il direttivo composto dal presidente professor Marco Viara, dal vice presidente Elena Gandolfo, dal tesoriere Ivana Naviganti, segretario Maria Teresa Di Caro e di tutti gli iscritti di questa associazione abbiamo deciso di acquistare questi Dpi per ringraziare i volontari del lavoro splendido che stanno svolgendo per la nostra comunità”.