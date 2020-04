Bergeggi, raccolta di materiale per l’ospedale San Paolo

Bergeggi. Anche Bergeggi, dopo il capoluogo di provincia, si attiva a sostegno dell’ospedale San Paolo di Savona. Lo fa raccogliendo presso la sede comunale tutto il materiale utile che i cittadini bergeggini vorranno donare al nosocomio savonesi: mascherine, termoscan, guanti, pigiami, bevande.

Quanto raccolto verrà poi inscatolato e trasportato dal gruppo comunale di Protezione Civile di Bergeggi ai colleghi di Savona, che a loro volta provvederanno a consegnarlo presso il San Paolo grazie alla collaborazione tra le due amministrazioni comunali.

“Ho raccolto l’invito di molti cittadini che desiderosi di donare il materiale all’ospedale non sapevano come fare per non infrangere il divieto di spostamento da un comune all’altro. Bergeggi e i bergeggini dimostrano ancora una volta un grande senso civico e tanta solidarietà. Ne vado orgoglioso e non potevo non adoperarmi insieme alla mia amministrazione per una così nobile causa. Un grazie al nostro gruppo di protezione civile per la collaborazione” commenta il sindaco Roberto Arboscello (nella foto).

