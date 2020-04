Beach Tennis Tour Liguria, si ripartirà nel 2021

Finale Ligure. Considerato il periodo di pandemia causato dal Coronavirus, gli organizzatori del Beach Tennis Tour Liguria, che nel 2019 erano partiti col patrocinio della Regione Liguria, hanno preso misure precauzionali per il bene dei giocatori, dello staff e degli appassionati del beach tennis rimandando la seconda edizione all’anno prossimo.

“Con ancora più rammarico – dichiarano – in quanto quest’anno il nostro marchio BeachClub2010, fondato in Germania con l’obiettivo di promuovere il beach tennis, festeggerà il decimo anniversario. La Federazione Internazionale di Tennis aveva comunicato la sospensione dei tornei di tutti i livelli fino a metà luglio 2020. Nonostante speriamo in una ripresa degli eventi di quest’estate, la nostra organizzazione, dati i tempi molto ristretti, ha preferito prendere la decisione di concentrarsi per i tornei del 2021 in modo tale da poter regalare il Beach Tennis Tour Liguria con solo gioie, divertimento ed in buona salute”.

“Lo staff – concludono – ringrazia i partner e gli sponsor, ovvero Decathlon di Vado Ligure, la Turquoise, Il Casale di Tovo San Giacomo, Casanova Acque minerali, Esi di Albisola e Matrunita con il marchio BeeBad, che hanno supportato questo progetto di portare il beach tennis nella nostra amata Liguria. Gli organizzatori del BeachClub2010 insieme allo staff dell’Asd L.A. Tennis ed il gruppo del Savona Beach Tennis uniranno le forze e vi aspetteranno numerosi nei loro tornei“.