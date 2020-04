Balneari, ad Alassio concluso iter per le estensioni delle concessioni

L’Ufficio Demanio del Comune di Alassio ha concluso in questi giorni l’iter procedurale di estensione delle concessioni demaniali al 2033 degli stabilimenti balneari e dei bagni di beneficienza, ovvero quegli stabilimenti senza scopo di lucro, affidati a istituti religiosi o dedicati ad ospitare iniziative sociali.

“Ovviamente – spiega Francesca Schivo, consigliera comunale con delega al Demanio – sono esclusi da questa comunicazione alcuni stabilimenti per i quali sussistono, almeno al momento, motivi ostativi che, se regolarizzati, potranno dare seguito alla comunicazione dell’estensione. Provvederemo a concludere la notifica ai concessionari dopo il 15 maggio, in modo da registrare le estensioni all’Agenzia delle Entrate i cui uffici sono al momento chiusi al pubblico, evitando di bruciare i venti giorni disponibili per la registrazione”.

“Stiamo predisponendo anche tutte le estensioni di concessioni demaniali per chioschi e dehors – continua Schivo – e quelle di carattere non turistico e ricreative in capo a privati (giardinetti, terrazzi, sezioni di condomini che insistono su aree demaniali).”

“Colgo quindi l’occasione per ringraziare l’ufficio demanio, il geom. Pollio, Laura Ferrari e il geom. Accame, – la conclusione – sotto il coordinamento del dirigente Ing. Enrico Paliotto, è riuscito a rispettare, anzi ad anticipare i tempi di legge per l’espletamento delle pratiche, un sentito ringraziamento quindi per lo straordinario impegno profuso, nonostante il difficile periodo, nel rispettare anzi anticipare i tempi di raggiungimento dell’obiettivo otto mesi prima della naturale scadenza delle concessioni”.​