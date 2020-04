Alassio. Domenica 9 maggio era in programma La Mezza della Baia del Sole, sesta edizione della gara podistica in notturna e in riva al mare.

La mezza maratona sarebbe dovuta partire ed arrivare ad Alassio, ma non si svolgerà, per il noto stop imposto dalla Fidal a tutte le corse fino al 31 maggio.

La città del muretto, tuttavia, oggi è stata sede di un altro importante passaggio: l’Asd Baia del Sole Alassio-Laigueglia ha donato 210 mascherine alla Croce Rossa di Alassio.

“Il virus ci ha obbligati a rinunciare, per quest’anno, alla corsa – dicono i portavoce della società sportiva -. Ma siamo runners: anche se un po’ attempati, siamo abituati a lottare, sempre. In queste occasioni dobbiamo farlo fare a chi ne ha le competenze, pertanto abbiamo acquistato le mascherine che abbiamo consegnato alla Croce Rossa. Un piccolo gesto per aiutarli a farci uscire da questa emergenza, perché noi il prossimo anno vogliamo rivedere la festa e la vita de La Mezza della Baia del Sole”.