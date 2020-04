Bagarre al Consiglio comunale di Noli a porte chiuse: la minoranza abbandona l’aula

Noli. Consiglio comunale di Noli a porte chiuse, a causa delle disposizioni in materia di contenimento del rischio Covid-19, ma scoppia la bagarre con la minoranza che ha abbandonato l’aula. Al centro delle polemiche l’approvazione del bilancio previsionale 2020-2022, sul quale gli esponenti di opposizione avevano chiesto un rinvio anche secondo le nuove tempistiche stabilite dal Governo in relazione all’emergenza coronavirus.

Una richiesta che non è stata accolta dalla giunta comunale e dalla maggioranza consiliare: per questo all’esame del punto all’ordine del giorno gli esponenti della minoranza hanno lasciato la seduta, con il documento economico-finanziario del Comune approvato, appunto, con i soli voti della maggioranza.

I consiglieri di opposizione hanno letto una dichiarazione, affermando che la volontà dell’amministrazione di procedere con l’approvazione del bilancio previsionale rimane incomprensibile, considerando la nuova scadenza stabilita del 31 luglio: “Una scatola vuota, nella quale i dati, con le voci di spesa ed entrate, sono alterati dall’attuale situazione emergenziale legata al coronavirus, quindi con previsioni che non saranno in linea con la realtà dei fatti e con i necessari equilibri finanziari dell’ente comunale”.

L’opposizione ha quindi stigamatizzato l’atteggiamento di chiusura di giunta e maggioranza, abbandonando la seduta per protesta. Inoltre, nel mirino della minoranza il fatto che se il bilancio era già pronto da prima, prima dell’emergenza stessa, perchè non si è portato in Consiglio come avvenuto in altri Comuni? Perchè si è aspettata la fase di emergenza quando ormai non aveva più senso? Evidenziando la necessità di provvedere a variazioni e assestamenti di bilancio nel corso dell’anno.

Su un altro motivo di polemica, la mancata diretta streaming ecco la risposta del sindaco Lucio Fossati: “Non è presente nel regolamento comunale ed inserirlo comportava tempi non così immediati…”.

“Ho spiegato ampiamente che approvare il bilancio era un atto indispensabile per il funzionamento generale della macchina comunale e anche per ottemperare alle indicazioni del prefetto che ha invitato le amministrazioni ad operare entro il 4 maggio” aggiunge il primo cittadino nolese.

“Vero anche l’aumento parcheggi da 1.80 a 2.00 euro, ma nella stessa delibera ci sono ampie e sostanziose agevolazioni sia per residenti, attività commerciali e artigianali, alberghi, decisamente migliorative rispetto a prima sia nel complesso che nel dettaglio”.

“Il bilancio è detto di previsione e in questo momento storico il termine previsione è da intendersi nel senso più ampio del termine. Vuoi per le entrate vuoi per le spese. Ricordo che il bilancio è stato approvato in giunta e inviato al revisore il 27 febbraio scorso, con venti giorni di tempo per verificare e dare parere. Il tutto ante le attuali e vigenti restrizioni. L’approvazione in Consiglio comunale era solo l’ultimo atto dovuto” sottolinea il sindaco Fossati.

“Spiace per il gesto delle minoranze, anche se legittimo. Si sperava su un loro diverso approccio, considerato anche il fatto che avevo invitato ufficialmente i gruppi di opposizione a partecipare ad un tavolo di lavoro ad hoc per individuare e condividere idee, soluzioni e strategia per supportare degnamente tutta la nostra comunità. Avevo chiesto loro di superare temporaneamente le differenze politiche proprio in funzione del bene comune. Uscendo dall’aula hanno fatto una scelta diversa. Potevano rimanere, affrontare la discussione, suggerire e fornire un importante contributo. Hanno preferito fuggire dalle loro responsabilità. Ce ne faremo una ragione!” conclude.

Oltre all’approvazione del bilancio preventivo sono stati deliberati anche la la ratifica della variazione di bilancio che regolarizza l’introito del contributo statale per i buoni spesa destinati alle famiglie in difficoltà economica, che ammonta per Noli a 13.953,72 euro, ed il rinvio della riscossione della Tosap, ovvero l’imposta locale per l’occupazione di spazi ed aree pubblici, con l’obiettivo di aiutare le attività commerciali e produttive nolesi.