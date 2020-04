Autostrade, ecco l’elenco dei cantieri dal 10 al 19 aprile

Autostrade. Da oggi (venerdì 10 aprile) fino a domenica 19 aprile, in autostrada sono previste alcune attività di controllo e manutenzione sulla rete ligure, che potrebbero creare alcuni disagi alla circolazione.

Tronco A6 – Torino-Savona – Direzione Savona: Tra Ceva e Millesimo dal km 82+450 al km 83+550, carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata opposta, per lavori di rifacimento dell’impalcato del viadotto Mollere Sud, dal 07/11/2019 al 09/04/2020; tra Altare e Savona: dal km 108+900 al km 111+000 chiusura della corsia di sorpasso, per lavori di adeguamento e rinforzo del viadotto Castellaro, dal 11/12/2019 al 30/04/2020; tra Altare e Savona: dal km 121+500 al km 123+100: chiusura della corsia di sorpasso, per misure gestionali a seguito di evento alluvionale, dal 22/02/2019 al 09/04/2020.

Direzione Torino: tra Millesimo e Ceva dal km 86+825 al km 86+088, chiusura della corsia di emergenza e marcia, per lavori di miglioramento sismico del Viadotto Valbona Molinazzo, dal 11/11/2019 al 30/04/2020; tra Millesimo e Ceva dal km 84+400 al km 82+200, restringimento della carreggiata in regime di deviazione della carreggiata sud per lavori di rifacimento dell’impalcato del viadotto Mollere Sud, dal 07/11/2019 al 09/04/2020; tra Savona e Altare dal km 116+800 al km 114+200, chiusura della corsia di emergenza e marcia, per adeguamento e rinforzo viadotto Lodo, dal 04/12/2020 al 30/06/2020.

Tronco A10 – Savona – Ventimiglia – Confine di Stato: Si evidenzia che, durante la settimana in oggetto, saranno presenti alcuni cantieri che comunque non comporteranno turbativa al traffico, considerata la sensibile riduzione dei flussi di traffico conseguenti agli eventi emergenziali in corso. Si segnala, inoltre, la chiusura della tratta Imperia Ovest-Imperia Est per i veicoli provenienti da Ventimiglia e diretti a Savona, al fine di consentire interventi di cantierizzazione per sostituzione delle barriere di sicurezza del viadotto Delle Valli di via Francia, dalle 22:00 di mercoledì 15 aprile alle 06:00 di giovedì 16 aprile.

Autostrade per l’Italia – direzione di tronco di Genova – VENERDì 10 APRILE. A10 Genova-Savona: chiusura dell’allacciamento con la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per chi proviene da Genova ed è diretto verso Alessandria/Gravellona Toce. In alternativa, chi proviene da Genova dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A10 in direzione di Savona fino ad Arenzano, dove potrà uscire, per poi rientrare dalla stessa stazione, in direzione della A26 dei Trafori.

A12 Genova-Sestri Levante: chiusura del tratto tra Recco e Rapallo, verso Sestri Levante. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Recco, si potrà percorrere la viabilità ordinaria e rientrare sulla A12, alla stazione autostradale di Rapallo, per proseguire in direzione di Sestri Levante. Si ricorda che i mezzi pesanti, che superano i 4 metri di altezza e che hanno una massa superiore alle 12 tonnellate, non possono attraversare il centro abitato di Rapallo. Gli altri mezzi pesanti possono percorrere: Piazzale Genova, Via Sant’Anna, Via Mameli, Via della Libertà, Via dei Giustiniani, Piazza IV Novembre, Lungomare Vittorio Veneto, Via Montebello, SS1 Aurelia.

MARTEDI’ 14 APRILE. A10 Genova-Savona: chiusura del tratto compreso tra Celle Ligure e Varazze, verso Genova. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Celle Ligure, si potrà percorrere la SS1 Aurelia con rientro sulla A10 alla stazione autostradale di Varazze, verso Genova. Si ricorda che sullo svincolo esterno di Celle Ligure è presente un senso unico alternato.

A12 Genova-Sestri Levante: chiusura del tratto compreso tra Genova Nervi e Recco, verso Sestri Levante. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Genova Nervi, si potrà percorrere la SS1 Aurelia con rientro sulla A12 alla stazione autostradale di Recco. Si ricorda che sulla SS1 Aurelia è presente un senso unico alternato; chiusura dell’entrata della stazione di Chiavari, verso Genova. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione autostradale di Lavagna.

A26 Genova Voltri-Gravellona Toce: chiusura del tratto compreso tra Masone e l’allacciamento con la A10 Genova-Savona, in entrambe le direzioni, verso Genova e in direzione di Alessandria/Gravellona Toce. In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari: verso Genova, i veicoli leggeri, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Masone, potranno percorrere la SP456 del Turchino, con ingresso sulla A10 Genova-Savona, alla stazione autostradale di Genova Pra’; i mezzi pesanti in transit sulla A26, da Gravellona Toce/Alessandria e diretti verso la A10 Genova-Savona, verranno deviati sulla D26 iramazione Predosa-Bettole e potranno proseguire sulla A7 Serravalle-Genova verso Genova; verso Alessandria/Gravellona Toce, i veicoli leggeri potranno uscire alla stazione di Genova Pra’, percorrere la SP456 del Turchino con ingresso sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, alla stazione autostradale di Masone; i mezzi pesanti che dalla A10 sono diretti sulla A26, potranno percorrere la A7 Serravalle-Genova, immettersi sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole e quindi sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.

MERCOLEDI’ 15 APRILE. A12 Genova-Sestri Levante: chiusura del tratto compreso tra Rapallo e Chiavari, verso Sestri Levante. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Rapallo, si potrà percorrere la SS1 Aurelia con rientro sulla A12 alla stazione autostradale di Chiavari. Sulla SS1 Aurelia è in atto un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico. Si ricorda, inoltre, che i mezzi pesanti che superano i 4 metri di altezza e che hanno una massa superiore alle 12 tonnellate non possono attraversare il centro abitato di Rapallo. Gli altri mezzi pesanti possono percorrere: Piazzale Genova, Via Sant’Anna, Via Mameli, Via della Libertà, Via dei Giustiniani, Piazza IV Novembre, Lungomare Vittorio Veneto, Via Montebello, Aurelia di Levante; chiusura del tratto compreso tra Recco e Genova Nervi, verso Genova. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Recco, si potrà percorrere la SS1 Aurelia con eventuale rientro sulla A12 alla stazione autostradale di Genova Nervi. Si ricorda che sulla SS1 Aurelia è presente un senso unico alternato;

A26 Genova Voltri-Gravellona Toce: chiusura del tratto compreso tra Masone e l’allacciamento con la A10 Genova-Savona, in entrambe le direzioni, verso Genova e in direzione di Alessandria/Gravellona Toce. In alternativa si consigliano i seguenti itinerari: verso Genova, i veicoli leggeri, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Masone, potranno percorrere la SP456 del Turchino, con ingresso sulla A10 Genova-Savona, alla stazione autostradale di Genova Pra’; i mezzi pesanti in transito sulla A26, da Gravellona Toce/Alessandria e diretti verso la A10 Genova-Savona, verranno deviati sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole e potranno proseguire sulla A7 Serravalle-Genova verso Genova; verso Alessandria/Gravellona Toce, i veicoli leggeri potranno uscire alla stazione di Genova Pra’, percorrere la SP456 del Turchino con ingresso sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, alla stazione autostradale di Masone; i mezzi pesanti che dalla A10 sono diretti sulla A26, potranno percorrere la A7 Serravalle-Genova, immettersi sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole e quindi sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.

GIOVEDI’ 16 APRILE. A7 Serravalle-Genova: chiusura del tratto compreso tra Ronco Scrivia e Vignole Borbera Arquata Scrivia, verso Serravalle/Milano. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ronco Scrivia, si potrà percorrere la SP35 Strada Provinciale dei Giovi con rientro sulla A7 alla stazione di Vignole Borbera Arquata Scrivia, verso Serravalle/Milano;

A12 Genova-Sestri Levante: chiusura del tratto compreso tra Chiavari e Rapallo, verso Genova. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Chiavari, si potrà percorrere la SS1 Aurelia con rientro sulla A12, alla stazione autostradale di Rapallo. Si ricorda, inoltre, che i mezzi pesanti che superano i 4 metri di altezza e che hanno una massa superiore alle 12 tonnellate non possono attraversare il centro abitato di Rapallo. Gli altri mezzi pesanti possono percorrere: Piazzale Genova, Via Sant’Anna, Via Mameli, Via della Libertà, Via dei Giustiniani, Piazza IV Novembre, Lungomare Vittorio Veneto, Via Montebello, Aurelia di Levante; chiusura del tratto compreso tra Genova Nervi e Recco, verso Sestri Levante. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Genova Nervi, si potrà percorrere la SS1 Aurelia con rientro sulla A12 alla stazione autostradale di Recco. Si ricorda che sulla SS1 Aurelia è presente un senso unico alternato.

A26 Genova Voltri-Gravellona Toce: chiusura del tratto compreso tra Masone e l’allacciamento con la A10 Genova-Savona, verso Genova. In alternativa, i veicoli leggeri, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Masone, potranno percorrere la SP456 del Turchino, con ingresso sulla A10 Genova-Savona, alla stazione autostradale di Genova Pra’; i mezzi pesanti in transito sulla A26, da Gravellona Toce/Alessandria e diretti verso la A10 Genova-Savona, verranno deviati sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole e potranno proseguire sulla A7 Serravalle-Genova verso Genova.

VENERDI’ 17 APRILE. A7 Serravalle-Genova: chiusura della stazione di Genova Bolzaneto, in entrata verso Serravalle/Milano e in uscita per chi proviene sia da Genova sia da Milano/Serravalle. In alternativa si consiglia di utilizzare la barriera autostradale di Genova ovest.

A10 Genova-Savona: chiusura dell’allacciamento con la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per chi proviene da Savona ed è diretto verso Alessandria/Gravellona Toce. In alternativa, chi proviene da Savona dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A10 in direzione di Genova fino alla stazione di Genova Pra’, dove si potrà uscire, per poi rientrare dalla stessa stazione, in direzione della A26 dei Trafori.

A12 Genova-Sestri Levante: chiusura del tratto compreso tra Genova Nervi e Recco, verso Sestri Levante. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Genova Nervi, si potrà percorrere la SS1 Aurelia con rientro sulla A12 alla stazione autostradale di Recco. Si ricorda che sulla SS1 Aurelia è presente un senso unico alternato.