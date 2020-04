Auto a fuoco a Savona, intervento dei vigili del fuoco

Savona. Un denso fumo che ha destato allarme in corso Colombo a Savona, vicino alla piscina comunale.

Secondo quanto appreso, per cause ancora in via di accertamento, ha preso fuoco un’auto: la segnalazione è arrivata intorno alle 17 e 30 di oggi pomeriggio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Savona con l’ausilio di una autobotte.

Stando alle prime informazioni il rogo è stato prontamente domato e la situazione sarebbe sotto controllo: non si escludono altri mezzi nelle vicinanze rimasti danneggiati.

I pompieri sono ancora al lavoro per la bonifica e la messa in sicurezza della zona. Restano ancora da appurare le cause dell’incendio. Nessuna persona è rimasta ferita o intossicata dalle fiamme.