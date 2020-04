Animalismo, il gruppo savonese Attivisti ospita in diretta Daniela Martani

Savona. Giovedì 30 aprile, nel gruppo Facebook Attivisti, si potrà ascoltare in diretta Daniela Martani.

Dopo la partecipazione al Grande Fratello, Martani ha intrapreso una carriera in radio ed è diventata attivista su parecchi fronti. Daniela Martani è vegana e combatte da sempre per la tutela degli animali; testarda e combattiva, ma anche capace di grande ironia.

La diretta sarà proposta da Attivisti, gruppo Facebook nato a Savona ed ora attivo in molte città d’Italia. Scopo del gruppo è informare le persone sulla possibilità di vivere in modo cruelty-free. In soli cinque mesi ha già raggiunto oltre 5.400 membri.

Il titolo della diretta è “Iniziamo a farci valere!”. Daniela scrive: “È ora di finirla di fare i buonisti. Non è più tempo per i vegani peace&love, dobbiamo iniziare a farci valere. Bisogna smettere di comportarsi come se ci facessero delle concessioni in primis e poi pretendere che le cose cambino visto tutto quello che sta succedendo. Iniziamo a farci valere!”.

Appuntamento in diretta sul gruppo Attivisti giovedì 30 aprile alle ore 18,30. Per poter lasciare un commento o fare una domanda in diretta occorre iscriversi al gruppo.