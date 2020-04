Allergie stagionali, Mazza (Liguria Popolare): “Rendere i medicinali mutuabili”

Genova. Questa mattina il consigliere Vittorio Mazza (nella foto) ha presentato un ordine del giorno al consiglio regionale della Liguria con cui impegna il presidente Giovanni Toti e tutta la giunta ad attivarsi presso le sedi ritenute opportune affinché sia possibile rendere mutuabili i medicinali per il trattamento delle allergie stagionali che non lo sono ancora.

La richiesta, firmata anche dai colleghi Gabriele Pisani e Andrea Costa, nasce dalla volontà di aiutare la popolazione affetta da allergie che, a causa del continuo modificarsi delle stagioni a cui consegue una maggiore ricorrenza dei fenomeni allergici, si trova costretta ad aumentare sensibilmente la quantità di medicinali da acquistare, con costi totalmente a carico del paziente.

“Ritengo doveroso – afferma Mazza – andare incontro alle famiglie che si trovano a sostenere, tra le tante spese, anche quelle per farmaci antiallergici. Il momento che stiamo vivendo comporta già molte difficoltà su tanti fronti, anche su quello economico, per questo dobbiamo cercare in tutti i modi possibili di alleggerire il bilancio famigliare”.