Albisola, Sprio: “Nessun caso di coronavirus nella casa di riposo comunale”

Albisola Superiore. Mentre una buona parte delle strutture per anziani della Liguria deve purtroppo fare i conti con numeri più o meno elevati di contagi (o addirittura di decessi) da Covid-19, la residenza protetta “Santi Nicolò e Giuseppe” di Albisola può “vantare” la totale assenza di casi di positività. La struttura, che conta 49 posti letto, non è stata infatti “coinvolta” nell’epidemia.

“L’esito dei tamponi, unito a quello dei test sierologici eseguiti precedentemente – afferma l’assessore ai servizi sociali Calogero Sprio – afferma che ad oggi nessun ospite e operatore risulta aver contratto il Covid-19. Questo risultato giunge a due mesi esatti dalla chiusura della struttura all’accesso da parte dei familiari e dei visitatori e ripaga il personale (medico, assistenziale e amministrativo), il consorzio ‘Il Sestante’ e l’amministrazione comunale di tutti gli sforzi e del lavoro di squadra messi in atto per scongiurare questo pericolo. Siamo consapevoli del fatto che non si possa ancora cantar vittoria ma questa notizia consente a tutti, e ai familiari in particolare, di tirare un sospiro di sollievo”.

“Nell’attesa che giungessero questi risultati – prosegue Sprio – ci siamo avvalsi di due ditte specializzate per eseguire rispettivamente una sanificazione di tutta la Struttura e la realizzazione (mediante l’installazione di strutture leggere e provvisorie) di un’area Covid all’interno della residenza protettaP. Questo spazio adeguatamente attrezzato verrà utilizzato qualora si presentasse un caso sospetto o per provvedere con l’isolamento temporaneo degli ospiti al rientro da eventuali ricoveri ospedalieri.”

“Con la consapevolezza che le variabili in gioco siano molte continueremo ad impiegare il massimo impegno e ad applicare tutte le procedure che sono necessarie per mantenere gli attuali risultati fino alla fine dell’emergenza”.