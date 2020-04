Albisola Superiore. Ennesimo lutto per il gruppo Anmi “Vanni Folco” di Savona. “A lasciarci il socio Andrea Giusto classe 1937, di Albisola Superiore, che svolse il servizio militare come Maro’/BSM ovvero marinaio dell’allora battaglione San Marco” affermano da Anmi.

“Socio di recente iscrizione, era sempre presente a tutte le cerimonie e manifestazioni specialmente quelle di solidarietà come la giornata della Colletta alimentare – commenta il presidente Luca Ghersi – Alla famiglia un marinaresco abbraccio da tutti Noi”.

“Buona navigazione nei mari celesti marinaio… ciao Andrea… condoglianze dai tuoi marinai savonesi… ci mancherai Leone… per mare per terram” aggiunge Ghersi a nome del gruppo marinai.

A seguire la preghiera: “A Te, o grande eterno Iddio, Signore del cielo e dell’abisso, cui obbediscono i venti e le onde, noi, uomini di mare e di guerra, ufficiali e marinai d’Italia, da questa sacra nave armata della Patria leviamo i cuori. Salva ed esalta, nella Tua fede, o gran Dio, la nostra nazione”.

“Da’ giusta gloria e potenza alla nostra bandiera, comanda che la tempesta ed i flutti servano a lei; poni sul nemico il terrore di lei; fa che per sempre la cingano in difesa petti di ferro, più forti del ferro che cinge questa nave, a lei per sempre dona vittoria”.

“Benedici , o Signore, le nostre case lontane, le care genti. Benedici nella cadente notte il riposo del popolo, benedici noi che, per esso, vegliamo in armi sul mare. Benedici!”.

Un messaggio di cordoglio per la scomparsa di Andrea Giusto viene espresso anche da parte del presidente Pasquale Libertone, il consiglio direttivo e tutti i tesserati dell’Asd Santa Cecilia, che rivolgono “ai famigliari dell’amico Andrea Giusto, già dirigente del gruppo sportivo Santa Cecilia, le più sincere condoglianze per questo profondo momento di lutto”.