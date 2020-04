Albenga, via alla distribuzione di mascherine: ecco dove trovarle

Albenga. Inizierà domani ad Albenga la distribuzione delle mascherine ai cittadini che ne sono sprovvisti e ne hanno necessità.

“Ricordiamo che non si tratta di quelle che manderà la Regione, che verranno distribuite da venerdì a tutti – precisano dal Comune – Queste verranno consegnate solo ai cittadini che ne hanno necessità e che non sono riusciti a procurarsele autonomamente. Invitiamo tutti ad avere senso civico e a comportarsi di conseguenza”.

Ecco i punti di distribuzione di domani:

-Vadino nei pressi del Conad

-Via Leonardo da Vinci nei pressi del Basko

-Via Zara nei pressi del Crai

-Via Nino Bixio nei pressi del Lidl

-Via Trieste nei pressi del Conad

-Regione Bagnoli nei pressi della Coop

-Largo Doria nei pressi di Nino Carni

-Bastia in Piazza del Comune nei pressi della bottega di alimentari

-Lusignano in Piazza della chiesa

-San Fedele in Via Gio. Ambrogio Panero dal Monumento ai caduti, nei pressi della Farmacia

-Leca nei pressi del tabacchino

-Campochiesa nei pressi dell’alimentari Olivieri

-Pontelungo nei pressi della macelleria.

A rotazione i volontari cercheranno di coprire le diverse zone della città, e giornalmente verranno indicati sulla pagina Facebook del Comune i punti di distribuzione.