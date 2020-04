Albenga, stop al “disordine” dei cartelli: dal Comune un piano per regolare le affissioni pubblicitarie

Albenga. La giunta comunale di Albenga ha approvato un atto di indirizzo per dare incarico agli uffici comunali di realizzare un piano volto a regolare gli spazi per le affissioni pubblicitarie e le caratteristiche delle stesse.

L’amministrazione (sia quella del sindaco Giorgio Cangiano prima che quella di Riccardo Tomatis adesso) in stretta collaborazione “con i commercianti che hanno creduto nelle potenzialità della città, ha lavorato molto sul rilancio di Albenga dal punto di vista storico, culturale e turistico. In quest’ottica e ponendo una particolare attenzione sull’estetica la giunta Tomatis ha deciso di regolare in maniera precisa e puntuale anche l’aspetto di cartellonistica e pubblicità”.

Stop a cartelli di ogni forma e natura sparsi senza un particolare criterio per la città: attraverso un piano ad hoc l’intento è quello di regolare e normare la materia in maniera puntuale.

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: “Albenga in questi ultimi anni ha sviluppato notevolmente la sua immagine turistica e ritengo sia importante volgere lo sguardo al domani e pensare a valorizzare sempre più la nostra città. La questione dei cartelli stradali e dei manifesti è stata dibattuta in diverse occasioni, oggi abbiamo deciso di metterci mano e dare incarico agli uffici affinchè si riesca a regolare questa materia. Anche se stiamo vivendo un momento particolarmente difficile a causa dell’emergenza coronavirus, la nostra città ripartirà e per questo è importante continuare a credere nelle sue immense potenzialità e ad investire e lavorare su queste. Insieme ce la faremo e domani Albenga sarà ancora più bella. Ne sono certo”.