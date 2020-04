Albenga. Una violenta lite in strada che sfocia in rissa. E’ successo ieri pomeriggio in viale Pontelungo ad Albenga, dove un gruppo di stranieri, per cause ancora da accertare, è venuto alle mani.

Tra grida e spintoni, l’episodio ha attirato l’attenzione di diversi residenti. Uno di loro ha anche girato un video della lite, diffondendolo poi sui social network.

Foto 2 di 2



I carabinieri, che erano nelle vicinanze, sono immediatamente intervenuti. Quando la pattuglia è arrivata sul posto, però, i protagonisti della lite si sono immediatamente allontanati.

Nelle ore successive i militari hanno svolto alcune indagini, arrivando in mattinata a identificare buona parte delle persone presenti. Quelle che hanno preso parte attiva alla rissa ora rischiano una denuncia.