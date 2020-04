Albenga, mercato settimanale e mercatino dei produttori sospesi fino al 3 maggio

Albenga. Con delibera di giunta, oggi pomeriggio il Comune di Albenga ha prorogato la sospensione del mercato settimanale e del mercatino dei produttori di piazza del Popolo fino al prossimo 3 maggio.

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: “Ci rendiamo conto del danno economico che tutte le attività commerciali stanno subendo a causa dell’emergenza Covid19, per questo stiamo cercando di adottare tutte le misure possibile per andare incontro alle categorie commerciali, ambulanti compresi (tra le misure adottate, ad esempio l’annullamento per tre mesi della Cosap anche per la categoria degli ambulanti). La decisione di prorogare la sospensione dei mercati all’aperto fino al prossimo 3 maggio, tuttavia, è stata presa tenendo in considerazione il fatto che l’emergenza sanitaria ancora non è finita e il rischio di ripresa della diffusione del virus è dietro l’angolo. Per questo non possiamo abbassare la guardia e dobbiamo continuare, ancora per qualche tempo, a tenere alta l’attenzione su queste tematiche. Rischiare una ripartenza del contagio da Coronavirus porterebbe a conseguenze drammatiche. Dobbiamo fare quanto possibile per evitarlo”.

Conclude il primo cittadino: “Nonostante le difficoltà patite anche dagli Enti Locali, Comuni in primis, in questi mesi a causa delle mancate entrare, la nostra amministrazione, in stretta collaborazione con gli uffici che colgo l’occasione per ringraziare sentitamente, sta cercando di fare quanto in suo potere per andare incontro a tutte le categorie e ai cittadini che oggi, a causa dell’emergenza sanitaria, stano subendo gravi danni economici.”