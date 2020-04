Albenga, l’Avis dona pizze e torte alle forze dell’ordine e ai volontari

Albenga. L’Avis di Albenga in occasione del 25 Aprile dona torte e pizze alle Forze dell’Ordine, alla Protezione Civile di Albenga, alla Croce Bianca e alla Croce Rossa attive sul territorio.

Affermano dall’Avis: “Ci è sembrato un buon modo per manifestare loro la nostra gratitudine per quanto quotidianamente fanno per la nostra comunità. Di solito il 25 aprile era una occasione per incontrarci tutti insieme e passare anche un momento conviviale. Purtroppo quest’anno non sarà possibile, ma vogliamo comunque manifestare la nostra vicinanza”.

“In occasione della festa della liberazione oggi capiamo ancor più chiaramente l’importanza di alcuni valori e principi, in particolare della nostra libertà.

Siamo certi che presto potremo tornare a vederci e a passare dei momenti insieme, quando tutto questo, anche grazie al lavoro delle forze dell’ordine e dei volontari, sarà finito” concludono.

TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SULL’EMERGENZA