Albenga, incendio in un magazzino a Vadino

Albenga. Intervento dei vigili del fuoco, oggi pomeriggio intorno alle 18.30, in via Michelangelo a Vadino per un incendio divampato in un magazzino.

A prendere fuoco del materiale abbandonato all’interno della struttura. Secondo una prima ricostruzione è possibile che le fiamme siano state causate da qualcuno che si trovava abusivamente nel magazzino.

Il rogo è stato domato in poco tempo. La squadra è ancora sul posto per la bonifica.