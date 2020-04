Albenga in lutto piange la scomparsa di Francesco Guarneri storico gestore del cinema Astor

Albenga. La città delle torri, in lutto, perde un pezzo della sua storia recente. È venuto a mancare, all’età di 87 anni, Francesco Guarneri, storico gestore, insieme alla moglie Iole del cinema Astor, sul viale.

Guarnieri ha lasciato le figlie Marina e Patrizia, i nipoti Roberto, Davide e Simone e la pronipote Marta.

Il funerale si svolgerà, in forma strettamente privata (solo per i parenti stretti, come previsto dalla nuove normative sull’emergenza Coronavirus) sabato 11 aprile, alle 11, sul sagrato della chiesa del Sacro Cuore di Albenga.

La famiglia ha anche voluto dedicare un “particolare e sentito ringraziamento alla signora Stefania per le amorevoli cure prestate”.

Un commosso ricordo a Guarneri è stato dedicato anche dal sindaco di Albenga Riccardo Tomatis: “Con Francesco Guarnieri se ne va una parte importante della nostra città. La sua figura fa parte dei miei ricordi da bambino e oggi, di fronte ad una tragedia simile non posso che esprimere tutta la mia vicinanza alla sua famiglia”.