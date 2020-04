Albenga, il sindaco Tomatis firma l’ordinanza: obbligo di mascherina per tutti i cittadini

Albenga. Il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis ha firmato un’ordinanza che obbliga i cittadini a indossare la mascherina all’interno di esercizi commerciali e uffici.

“Ho aspettato a emettere questa ordinanza – afferma Tomatis – che arrivasse, nella disponibilità del Comune, un certo numero di mascherine. Per questo ringrazio il signor Antonio Galati che ce ne ha fatte recapitare 8 mila dalla Cina. Una parte di queste andrà alle strutture sanitarie e una grande parte rimarrà nella disponibilità del Comune. Da domani inizieremo a distribuirle presso alcune attività commerciali della città”.

“Vorrei ringraziare tutte le associazioni di volontariato che si sono rese disponibili a eseguire questo servizio. Ne approfitto per ricordare che indossare la mascherina è estremamente importante, gli ultimi studi scientifici ce lo confermano, ma non sostituisce tutte quelle misure di precauzione che il ministero ci sta indicando già da tempo. Quindi, cerchiamo di rimanere a casa il più possibile, usciamo solo per motivi di estrema necessità, salute o lavoro e vedrete che tutti insieme riusciremo a superare questo brutto momento” conclude il sindaco Riccardo Tomatis.