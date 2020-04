Albenga, il Liceo Giordano Bruno consegna agli studenti i dispositivi per la didattica a distanza

Albenga. Mercoledì 8 aprile presso il Liceo Giordano Bruno di Albenga è iniziata la distribuzione dei dispositivi che rendono possibile la partecipazione alle attività della didattica a distanza per quegli studenti che ne erano privi e impossibilitati a procurarseli autonomamente.

“I docenti del nostro liceo – spiegano dalla scuola – hanno attivato tempestivamente già ad inizio emergenza una gamma molto ampia di attività didattiche a distanza, utilizzando e potenziando le risorse predisposte da tempo dal team digitale dell’Istituto (ad esempio le risorse di G-Suite sul dominio liceogbruno.edu.it, come indirizzi e-mail individuali per tutti gli studenti e per tutti i docenti, Drive, Meet, Classroom, Moduli, ecc., la piattaforma Moodle e tutte le opzioni del registro elettronico Didup). Gli studenti, dimostrando un grande senso di responsabilità, hanno da subito partecipato in modo attivo alle proposte didattiche a distanza”.

“Solo un numero limitato di alunni – continuano dal Giordano Bruno – ha avuto difficoltà tecniche non superabili in autonomia. Così, dopo la segnalazione dei docenti, la segreteria e gli assistenti tecnici del Liceo hanno attivato le procedure organizzative necessarie per predisporre i dispositivi, rimanendo in contatto con le famiglie interessate”-

“La consegna presso il domicilio degli studenti interessati, sia in Albenga, sia in molti altri comuni della costa e dell’entroterra, è possibile grazie all’importante collaborazione e alla disponibilità dei Volontari della Protezione Civile. In questo periodo, in cui è necessario ridurre al minimo gli spostamenti delle persone, il loro contributo si rivela fondamentale e li ringraziamo sentitamente sia per la collaborazione offerta in questa circostanza, sia per quanto ogni giorno fanno a favore di tutta la collettività. Un ringraziamento particolare agli assistenti tecnici del Liceo che anche in questo periodo di emergenza si sono dimostrati all’altezza della situazione” concludono.

TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SULL’EMERGENZA