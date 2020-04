Albenga, fermata dai carabinieri: “Portavo l’uovo di Pasqua a un’amica”

Albenga. “Sto portando un uovo di Pasqua a casa di un’amica”. Con questa motivazione, ieri sera, una ragazza di Albenga ha provato a giustificare la propria presenza in strada a una pattuglia di carabinieri.

La donna passeggiava per il centro storico ieri sera insieme al compagno. I militari li hanno individuati grazie alla segnalazione ricevuta da un elicottero del 15° Nucleo di Villanova d’Albenga, che stava scansionando l’area con un visore a infrarossi proprio per trovare e segnalare la presenza di persone alle pattuglie a terra. Una volta fermati, la donna ha spiegato ai militari di essere uscita di casa per portare l’uovo di Pasqua a casa di una sua amica.

“Il gesto, anche se ‘fuori tempo’, sarebbe stato anche compreso dai militari – commentano dal Comando provinciale – ma, è bene ribadirlo, oltre alla violazione in sé, è grave se visto nell’ottica di amici che si incontrano. Sia la coppia, sia l’amica, potrebbero essere asintomatici e costituire pericolo gli uni per gli altri”.

Clicca qui per il bilancio completo dei controlli con l’elicottero